Pronóstico del Clima Hoy 29 de Julio en México: Se Esperan Lluvias Fuertes en 19 Estados

Para este jueves 30 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de chubascos en Baja California Sur.
Por otro lado, se esperan chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco.
Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas máximas superiores a 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.
A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste), iniciando a partir de este día en Baja California Sur (sur).
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, noroeste y sur) y Tabasco (suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste), Oaxaca (oeste, norte y este) y Veracruz (sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (suroeste), Ciudad de México, Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (norte y este), Puebla (suroeste), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
De 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región; así como frío con bancos de niebla en zonas altas.
Durante la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro, oeste y suroeste), descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima en la Ciudad de México pronosticada para mañana es de 25 a 27 °C y la temperatura mínima pronosticada para el día de mañana es de 13 a 15 °C. Para la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se pronostica temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínima de 9 a 11 °C.
Con información de N+
ICM