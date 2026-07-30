Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 29 de Julio en México: Se Esperan Lluvias Fuertes en 19 Estados

Las autoridades informaron que seguirán las altas temperaturas en el norte del territorio mexicano, que podrían alcanzar máximas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora

Elementos de Protección Civil de Rosamorada, Nayarit, atienden la caída de un poste debido a las lluviasElementos de Protección Civil de Rosamorada, Nayarit, atienden la caída de un poste debido a las lluvias. Foto: Facebook | Protección Civil Rosamorada

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Lluvias intensas y calor extremo en México: 19 estados bajo alerta. Baja California y Sonora podrían alcanzar más de 45°C. Conoce más sobre el pronóstico del clima hoy.

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Pronóstico: Lluvias Fuertes y Calor Extremo en México Hoy