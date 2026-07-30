Accidentes

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 30 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

La Guardia Nacional abandera un accidente vial en la México-Querétaro, a la altura del municipio de Polotitlán, EdomexLa Guardia Nacional abandera un accidente vial en la México-Querétaro, a la altura del municipio de Polotitlán, Edomex. Foto: X @GN_Carreteras

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¿Viajas hoy por la autopista México-Querétaro? Infórmate sobre el tráfico y evita sorpresas. Capufe y GN reportan eventos que afectan la circulación. ¡Prepárate y llega a tiempo!

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