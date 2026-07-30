¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 30 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy jueves 30 de julio de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 30 de julio de 2026, las autoridades no reportaron problemas ni afectaciones viales.

Sin embargo, el miércoles 29 de julio se reportó lo siguiente:

A las 22:11 horas, en el km 83, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).

A las 20:55 horas, en el km 123, dirección a Querétaro, se informó un cierre a la circulación por atención del accidente.

A las 20:06 horas, en el km 145, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

A las 16:26 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:19 horas, del km 126 al 127, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 8:58 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM