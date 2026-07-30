Accidentes

Rescatan a Pareja Minutos Antes de que su Auto Cayera a Más de 10 Metros en Tlaxcala

Fue captado el momento en que el auto fue arrastrado por la corriente del Río Tenexac hasta caer desde el puente en Tlaxcala.

Momento en que el coche arrastrado por el río cayó al vacío.Momento en que el coche arrastrado por el río cayó al vacío. Foto: X @guerrero_o1234

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Impactante rescate en Tlaxcala: una pareja fue salvada minutos antes de que su auto cayera 10 metros al vacío tras ser arrastrado por el Río Tenexac. Descubre los detalles de este dramático suceso.

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