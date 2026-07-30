Rescatan a Pareja Minutos Antes de que su Auto Cayera a Más de 10 Metros en Tlaxcala

Las intensas lluvias registradas este miércoles 29 de julio en el municipio de Papalotla en Tlaxcala, provocaron que un vehículo particular fuera arrastrado por la corriente del Río Tenexac.

De acuerdo con imágenes captadas por testigos, el accidente ocurrió cerca del puente que conecta con la carretera federal Puebla–Tlaxcala, cuando el automóvil color rojo cayó al afluente y la fuerza del agua lo arrastró.

Habitantes de la zona que presenciaron el rescate, captaron por su celular el momento en que el vehículo cae varios metros de altura, después de la extracción de los ocupantes.

#ATENCIÓN 🚨🌧️ La fuerte lluvia registrada la tarde – noche de este miércoles en el vecino estado de Tlaxcala, provocó que un automóvil fuera arrastrado por la crecida del Río Tenexac, un afluente del Atoyac, hacia debajo del puente que conecta con la Carretera Federal Puebla –… pic.twitter.com/kESnBfZmHS — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) July 30, 2026

Un auto fue arrastrado por el Río Tenexac en Tlaxcala con personas a bordo

En el coche viajaba una pareja que quedó atrapada por varios minutos al interior del coche, que quedó atorado con la estructura del puente; fue en ese punto que cuerpos de emergencias lograron extraerlos sanos y salvos.

Así rescataron a dos personas del coche rojo. Foto: X @guerrero_o1234

Minutos más tarde, el automóvil pasó por debajo del puente por la fuerza del agua y se precipitó varios metros hacia el vacío. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron la crecida del Río Tenexac que arrastró el automóvil con personas a bordo.

Con información de N+

JAPR