Accidentes

Explosión de Polvorín en Ocotepec, Cuernavaca, Deja Un Muerto y Dos Heridos; Así Fue Estallido

Una mujer falleció en el sitio de la explosión, según el reporte de las autoridades; entre los heridos hay un menor de edad

Al lugar llegaron elementos de diferentes cuerpos de emergencia. Foto: Gobierno de MorelosAl lugar llegaron elementos de diferentes cuerpos de emergencia. Foto: Gobierno de Morelos
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+