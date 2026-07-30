Explosión de Polvorín en Ocotepec, Cuernavaca, Deja Un Muerto y Dos Heridos; Así Fue Estallido

Una fuerte explosión registrada en un inmueble donde presuntamente se elaboraba pirotecnia, ubicado en el poblado de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, dejó como saldo una mujer fallecida y al menos dos personas heridas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) a través de un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, el hecho fue reportado a través de los números de emergencia, por lo que personal operativo de Protección Civil se trasladó de inmediato al lugar para realizar labores de auxilio, valoración de riesgos y salvaguarda de la población.

En el sitio se coordinaron acciones entre Bomberos y Protección Civil de Cuernavaca, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), corporaciones que acordonaron la zona e iniciaron trabajos de inspección para descartar riesgos adicionales tanto para la población como para los inmuebles colindantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Momento Exacto de la Explosión de Polvorín Hoy en Ocotepec; Así Quedó la Zona

¿Cuántos heridos y muertos dejó la explosión del polvorín?

El saldo reportado por la CEPCM es el siguiente:

Una mujer falleció en el sitio de la explosión, según el reporte de las autoridades.

Un hombre fue trasladado a un hospital por traumatismo craneoencefálico, luego de que le cayera encima una barda perimetral derribada por el estallido.

Un menor de edad recibió atención hospitalaria por lesiones ocasionadas por quemaduras.

Alrededor de 10 personas más fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa.

¿Qué sigue tras la explosión en Ocotepec?

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas del estallido. Mientras tanto, continúan de manera coordinada las labores de auxilio, remoción de escombros y evaluación del área afectada.

Protección Civil Morelos exhortó a la ciudadanía a ceder el paso a las unidades de emergencia y a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

AMP