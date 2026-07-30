Educación

SEP Anuncia el Cierre de Todas las Escuelas Militarizadas en México

En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, se procederá con la suspensión de sus actividades

Alumnos de escuela militarizada. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoAlumnos de escuela militarizada. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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