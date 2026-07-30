SEP Anuncia el Cierre de Todas las Escuelas Militarizadas en México

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció el cierre de todas las escuelas que operen bajo la modalidad "militarizada" a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el próximo 31 de agosto.

Lo anterior, luego del feminicidio de la estudiante Dafne Zapata, de 13 años, en la Academia Militarizada Doenitz ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, se procederá con la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva, añadió la SEP en un comunicado.

¿Qué pasará con los alumnos de las escuelas militarizadas?

Asimismo, deberá ordenarse la entrega inmediata de la documentación escolar al estudiantado que pudiera verse afectado, incluidos los certificados totales o parciales de estudios y cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar y facilitar su incorporación a otra alternativa educativa.

"El próximo 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad 'Militarizada', 'Militar', 'Castrense' o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar", añadió la autoridad educativa.

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¿Pagos de colegiaturas serán reembolsados a padres de familia?

En caso de que existan pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar, como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por los planteles.

La prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar, aclaró la SEP, "resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional (SEN)", toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Como lo ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) coloca en el centro de la educación el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y una formación humanista”, refirió el titular de la SEP.

AMP