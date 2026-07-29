Investigan Novatadas en Chiapas: Suman 5 Casos en Escuela Normal Rural Mactumactzá

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado de Chiapas, instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y a un grupo especializado, a realizar las investigaciones correspondientes sobre las supuestas novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada al poniente de Tuxtla Gutiérrez, la capital de la entidad.

Suman 5 denuncias por novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá

De acuerdo con el fiscal de Chiapas, suman cinco denuncias y apuntó que se están haciendo las diligencias necesarias para darle seguimiento a las llamadas novatadas, que han puesto en riesgo la vida de los alumnos de nuevo ingreso.

Los hechos de violencia fueron denunciados por madres y padres de familia, así como por estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Novatadas Obligan a Alumnos a Desertar de Normal Rural Mactumactzá, Chiapas

El señor José Núñez Díaz denunció que, durante 4 días, a su hija no le permitieron dormir adecuadamente y que la obligaron a realizar trabajos agrícolas y 300 sentadillas diarias.

Núñez Díaz dijo que, debido a estas condiciones, al menos 15 jóvenes decidieron abandonar la escuela durante el fin de semana y afirmó que, desde el inicio del proceso de inducción, más de 70 aspirantes han desistido de continuar en el plantel por no soportar las exigencias físicas.

En 2017, una estudiante falleció durante un proceso de inducción y, en 2018, otro alumno perdió la vida y dos más fueron hospitalizados, tras presuntas novatadas.

Con información de Juan Álvarez.

RMT