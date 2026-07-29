Educación

Investigan Novatadas en Chiapas: Suman 5 Casos en Escuela Normal Rural Mactumactzá

Suman 5 denuncias por supuestas novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas

Escuela Normal Rural MactumactzáEscuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Preocupación en Chiapas: 5 casos de novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá. Padres y alumnos denuncian condiciones extremas que han llevado a muchos a abandonar sus estudios. Conoce más sobre esta situación.

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