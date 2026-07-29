¿Qué Es la Bacteria Come Carne? Reportan 1 Muerto y Varios Casos Confirmados

La bacteria come carne encendió las alarmas de los sistemas de salud, luego de que se reportó la primera muerte y se confirmaron varios casos; aquí te explicamos qué es y cuáles son los principales síntomas de la infección por Vibrio vulnificus.

¿Qué es la bacteria come carne?

La bacteria Vibrio vulnificus, identificada como come carne, se encuentra en el agua cálida del mar, de forma natural, y puede afectar la vida humana en caso de que las personas que tengan contacto con el líquido tengan alguna herida abierta.

La llamada bacteria come carne predomina en agua salada, con temperatura mayor a los 20 grados centígrados.

En entrevista para N+ Univision, Walter Sandoval, médico internista y geriatra, explicó que la bacteria come carne “tiene afinidad por el hierro de nuestro organismo y lo que hace propiamente es destruir el tejido muscular, o incluso la piel, puede causar destrucción de la misma y puede causar amputación propiamente, incluso, de las extremidades que están expuestas, principalmente, por heridas abiertas a las aguas saladas”.

El experto señaló que los huracanes provocan el arrastre del agua, lo que genera que los mariscos crudos puedan transmitir la infección denominada vibriosis.

Principales síntomas de la bacteria come carne

El doctor Walter Sandoval expuso que la bacteria come carne puede causar los siguientes síntomas:

Necrosis, destrucción de la piel.

Gastroenteritis.

Septicemia, en los casos más graves, que es cuando se infecta toda la sangre.

Presión baja.

Fiebre alta.

Diarrea.

Confirman un muerto y varios casos por bacteria come carne

El Departamento de Salud de Florida, en Estados Unidos, confirmó la muerte de una persona por la bacteria come carne, en el condado de Palm Beach.

Hasta el corte del 23 de julio de 2026, suman 11 casos confirmados de personas infectadas por la bacteria come carne, en lo que va de 2026 .

En 2025, 5 personas fallecieron por la bacteria Vibrio vulnificus, y en 2024, 19.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida, los condados de Collier y Lee experimentaron un aumento inusual de casos de bacteria come carne , por los efectos del huracán Ian, en 2022.

En 2024, los condados de Citrus, Hernando, Hillsborough, Lee, Pasco, Pinellas y Sarasota registraron aumento de casos por el huracán Helene.

RMT