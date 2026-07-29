Salud

¿Qué Es la Bacteria Come Carne? Reportan 1 Muerto y Varios Casos Confirmados

Autoridades de salud confirman la muerte de una persona por la bacteria come carne; aquí te damos los detalles sobre la infección que genera vibriosis

Bacteria come carneLaboratorio de microbiología. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que el agua salada puede esconder un peligro mortal? La bacteria Vibrio vulnificus ya causó una muerte. Infórmate sobre sus síntomas y prevención.

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