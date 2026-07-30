Salud

Detectan Insecticida Clorpirifos en Arroz con "Nivel de Riesgo Grave"; Lo Retiran del Mercado

Este insecticida afecta directamente al sistema nervioso y se le vincula con daños en el desarrollo cerebral infantil

Detectan Insecticida Clorpirifos en Arroz; Ordenan Retirar el Producto del MercadoArroz italiano. Foto: infinity food swhole

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) lo clasificó como notificación de alerta y aseguró que el nivel de riesgo se catalogó como “potencialmente grave”

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