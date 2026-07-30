Detectan Insecticida Clorpirifos en Arroz con "Nivel de Riesgo Grave"; Lo Retiran del Mercado

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dio a conocer que fueron retirados del mercado ciertos lotes de arroz tras detectar residuos del insecticida clorpirifos, que es prohibido por daños a la salud.

De acuerdo con el SENASICA, el 22 de julio de 2026, a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea, se notificó que, con base en un control oficial del mercado en Italia, se detectó la presencia de residuos del plaguicida clorpirifos en arroz integral variedad Roma, originario de Italia.

Plagicida clorpirifos se considera infracción sanitaria y riesgo potencial

En México, el Límite Máximo de Residuos (LMR) permitido para este agroquímico en el cultivo de arroz es estrictamente de 0 mg/kg, por lo que cualquier presencia se considera una infracción sanitaria y un riesgo potencial.

Por lo anterior, la dependencia mexicana lo clasificó como notificación de alerta y aseguró que el nivel de riesgo se catalogó como “potencialmente grave”.

¿Cuáles son los requisitos de importaciones de este producto?

La SENASICA aseguró que el país cuenta con requisitos fitosanitarios específicos para las importaciones de este grano, como el proveniente de Italia, para asegurar que no ingresen productos contaminados.

¿Qué es el clorpirifos y por qué se prohíbe?

El clorpirifos es un insecticida utilizado para controlar plagas agrícolas, pero su uso está bajo un estricto proceso de eliminación global por las siguientes razones:

Efectos neurotóxicos, al afectar directamente al sistema nervioso y se le vincula con daños en el desarrollo cerebral infantil

Reducción del coeficiente intelectual y problemas de atención.

Ha sido prohibido o restringido severamente en más de 40 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.

¿Hay una regulación en México del clorpirifos?

El Gobierno de México formalizó la prohibición de 35 plaguicidas altamente peligrosos, donde se incluye específicamente al clorpirifos-metil, sumado a los compromisos internacionales adquiridos en el Convenio de Estocolmo para erradicar progresivamente la variante clorpirifos etil hacia finales de este año.

HVI