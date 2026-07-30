Así Opera Planta de Senasica que Produce Mosca Estéril para Frenar Plaga de Gusano Barrenador

El gobierno mexicano se alista a reabrir la frontera para la exportación de ganado, suspendida durante casi 18 meses por la presencia de gusano barrenador.

En Chiapas, Senasica, acelera la producción de la mosca estéril que se necesita para frenar la plaga que afecta a 28 estados del país.

El complejo costó 61 millones de dólares y su producción iniciará con 10 millones semanales, subirá a 30 en agosto y a 60 en septiembre, hasta alcanzar los 100 millones en noviembre.

N+ ingresó a este complejo y documentó que el diseño de la planta recrea las condiciones exactas donde se reproduce la mosca, incluido el olor a sangre, que es el que la atrae.

“Estamos metidos dentro de la herida de un animal con fiebre, 39 grados centígrados con 80% de humedad relativa”, explicó Humberto Gómez Velásquez, coordinador de la planta CBG

También se registró cómo se está criando la base biológica para la producción masiva.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Funciona la Planta de Mosca Estéril Abierta en Chiapas para Combatir al Gusano Barrenador

Proceso

El proceso dura 21 días, primero, las moscas depositan sus huevos en carne fresca, 24 horas después nacen las primeras larvas que se alimentan de leche, huevo y plasma. Al madurar, el gusano salta a un contenedor con aserrín para formar su capullo.

Después, los capullos son irradiados con cobalto 60 para esterilizarlas, el siguiente paso es sexarlas y separarlas.

Una vez estériles, las moscas se trasladaran a Tampico para ser esparcidas en el norte del país, ya en el campo, su trabajo es aparearse con las nativas sin dejar crías.

“No solamente es dispersar moscas, sino también temas de trampeo, [...] la concientización del productor para el cuidado de las heridas”, precisó Humberto Gómez Velásquez.

Con información de N+.

LECQ