Salud

Así Opera Planta de Senasica que Produce Mosca Estéril para Frenar Plaga de Gusano Barrenador

Senasica apresura en Chiapas la producción de la mosca estéril que se necesita para frenar la plaga que afecta a 28 estados de México

Planta de mosca estéril de gusano barrenador en Metapa de Domínguez, ChiapasFoto: N+

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Conoce la innovadora planta en Chiapas que produce moscas estériles para frenar la plaga del gusano barrenador. Un esfuerzo binacional que busca proteger la ganadería mexicana.

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