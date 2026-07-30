Salud

Magdalena Pierde el Habla por Huntington; su Esposo de 74 Años No la Abandona

En México se estima que alrededor de 8 mil personas viven con Huntington, una enfermedad degenerativa que afecta movimiento, memoria y comportamiento.

Gabriel y Magdalena enfrentan juntos la enfermedad de Huntington.Gabriel y Magdalena enfrentan juntos la enfermedad de Huntington. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Cada hijo de una persona con enfermedad de Huntington tiene 50% de probabilidad de heredar el gen responsable del padecimiento

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