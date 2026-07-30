Salud

¿Qué Es una Superbacteria y Por Qué los Científicos Temen el Fin de los Antibióticos?

Los antibióticos no han cumplido cien años de su invención y su efectividad se encuentra en riesgo ante el auge de las superbacterias

Fotografía de la superbacteria Staphylococcus aureus¿Qué son las superbacterias y por qué los científicos temen el fin de los antibióticos? Foto: Reuters

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Las superbacterias son una amenaza creciente. Con la resistencia a antibióticos en aumento, la ciencia explora alternativas como los fagos. ¿Estamos preparados para este reto?

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