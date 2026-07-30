Balaceras

Balacera en Estacionamiento Deja un Muerto en la Colonia Argentina Antigua de CDMX

El ataque armado ocurrió al interior de un estacionamiento de la colonia Argentina Antigua en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Balacera en la colonia Argentina Antigua deja un muertoFoto: N+
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