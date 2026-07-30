Balacera en Estacionamiento Deja un Muerto en la Colonia Argentina Antigua de CDMX

Una balacera al interior de un estacionamiento de la colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo, provocó pánico entre los vecinos de la zona; hay una persona sin vida.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el predio localizado casi en los límites con el municipio de Naucalpan, Edomex, por lo que de inmediato se dirigieron al punto varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En el predio ubicado en la calle Ignacio Allende, localizaron a un hombre con lesiones por impacto de bala, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios, pero luego confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia Argentina Antigua?

Luego de confirmar el fallecimiento de la víctima de entre 35 a 40 años de edad, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras indagatorias.

En las inmediaciones se encuentran varios comercios y puestos ambulantes, por lo que las detonaciones provocaron pánico y de inmediato llamaron al 911.

Los testigos indicaron que la balacera en la colonia Argentina Antigua de la alcaldía Miguel Hidalgo, sucedió cuando sujetos en motocicleta, que simularon ser repartidores, irrumpieron en al zona y abrieron fuego de manera directa; escucharon al menos 7 disparos.

La movilización de unidades de emergencia abarca la calzada México Tacuba, ya que se presume que es una de las vialidades que usaron los presuntos responsables para huir.

Una vez que se confirmó el asesinato de la persona, un grupo de familiares y seres queridos acudieron al lugar para identificar a la víctima. Se presume que en el sitio hay otra persona herida.

En tanto, policías de la SSC, llevan a cabo un operativo para dar con los sospechosos.

EPP