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Balacera en Estética Deja a Mujer y Hombre Lesionados en Puebla; Esto se Sabe

Se registró un ataque armado que dejó dos lesionados en inmediaciones de un negocio de belleza en la colonia Diez de mayo de la ciudad de Puebla.

Ataque armado deja dos heridos en Puebla.Balacera en estética cerca del Mercado Morelos de Puebla. Foto: N+

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Ataque armado en estética de Puebla: mujer herida en la barbilla y hombre en el hombro. Autoridades investigan. Conoce los últimos avances de este caso.

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