Balacera en Estética Deja a Mujer y Hombre Lesionados en Puebla; Esto se Sabe

La mañana de este 29 de julio se registró un ataque armado en inmediaciones de una estética ubicada en la colonia Diez de Mayo, sobre la calle Ejido de la 42 Norte, cerca del Mercado Morelos, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a testigos, sujetos a bordo de motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas y procedieron a darse a la fuga.

Un llamada al número de emergencias alertó a las autoridades por las presuntas lesiones por proyectil de arma de fuego que recibieron dos personas.

Al llegar a la Estética Unisex Santy confirmaron que una mujer presentaba una herida de bala en la barbilla y un hombre había sufrido de un balazo en el hombro.

Movilización policial por balacera en la colonia Diez de Mayo de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla inició una movilización policial por lo que habitantes y comerciantes de la zona vivieron momentos de tensión.

Al lugar arribó la ambulancia 287 y Ranger 15 de SUMA, 3214 y Relampago de Protección Civil Municipal para atender a los lesionados de esta balacera, no obstante, traciende que la mujer se trasladó por sus propios medios.

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga si se trató de un ataque directo por cobro de piso, esto derivado a que testigos refieren que previo a los disparos, el hombre llegó a cobrar a la estética.

Cae líder de banda criminal dedicada al robo de hidrocarburo en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo

Javier Adriano "N", alias “El Conejo”, fue detenido en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

El ahora detenido es señalado como presunto líder de una célula criminal dedicada al robo y trasiego de hidrocarburo, con presencia en los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Junto con él fueron capturados Julio César “N”, Abner “N” y Gustavo “N”; Durante la detención, las autoridades aseguraron dos pipas con aproximadamente 40 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita, además de armas de fuego, cartuchos, dosis de marihuana y cristal, así como dos camionetas.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones.

Con información de N+

MCS