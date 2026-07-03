Cae Presunto Delincuente Vinculado a Hechos de Violencia en el Mercado Morelos de Puebla

Orlando Alexis "N" estaría ligado con un grupo delictivo con presencia en diversas entidades del país; Fue detenido en la colonia Lomas Flor del Bosque.

Detenido Orlando Alexis Grupo Criminal Hechos Violentos Mercado Morelos Puebla.Foto: SSP Puebla

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Capturan a un joven de 18 años en Puebla con 75 dosis de droga y municiones. Su conexión con un grupo delictivo preocupa a la comunidad. Más detalles aquí.

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