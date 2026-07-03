Cae Presunto Delincuente Vinculado a Hechos de Violencia en el Mercado Morelos de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró la detención de un hombre relacionado con hechos de violencia registrados en inmediaciones del Mercado Morelos, en la ciudad de Puebla.

La intervención se llevó a cabo en la colonia Lomas Flor del Bosque, donde, durante un dispositivo de seguridad y vigilancia implementado como parte del operativo Puebla Segura, elementos de la policía estatal ubicaron a Orlando Alexis "N", de 18 años de edad, en posesión de una motocicleta modelo Lithium 190.

Durante la inspección, los uniformados aseguraron 75 dosis de aparente droga, entre las que se encuentran 61 con características propias del cristal, 10 con una sustancia con características similares a la heroína y cuatro con características de Marihuana. Asimismo, le fueron asegurados nueve cartuchos útiles calibre 9 mm.

#Entérate I La Policía Estatal detuvo a Orlando Alexis N., presuntamente relacionado con hechos violentos en inmediaciones del mercado Morelos y vinculado con un grupo delictivo con presencia en diversas entidades del país.



Como resultado del operativo Puebla Segura, las… pic.twitter.com/Em8vImsGMM — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 3, 2026

Derivado de labores de inteligencia, la dependencia estatal estableció que el ahora detenido presuntamente estaría vinculado con un grupo delictivo con presencia en diversas entidades del país, además de estar relacionado con hechos de violencia ocurridos en inmediaciones del Mercado Morelos.

E detenido, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Capturan a tres tras balacera en el Mercado Morelos de Puebla

La zona del Mercado Morelos se ha convertido en un foco rojo en la ciudad de Puebla, la delincuencia entre grupos delictivos han dejado víctimas mortales y miedo entre la sociedad. El más reciente ocurrió hace un mes en donde un ataque armado dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Filtran Video del Momento Exacto de la Balacera en el Mercado Morelos de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de dos personas tras la balacera que se registró en inmediaciones del Mercado Morelos; El titular de la dependencia municipal, Félix Pallares destacó la eficiencia policial y las estrategias implementadas en la zona para la captura de los delincuentes.

Dijo que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado, por lo que será esa institución la que esclarezca el móvil del ataque. Las personas lesionadas recibieron impactos en las piernas, por lo que fue necesaria la atención médica.

Puntualizó que tanto el Mercado Morelos como la colonia 10 de Mayo son considerados sitios prioritarios, por lo que la presencia policial continuará en el lugar.

Con información de N+

MCS