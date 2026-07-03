Partido México vs Inglaterra: CDMX Anuncia Acceso Controlado al Ángel de la Independencia

La CDMX se prepara para el partido del domingo México vs Inglaterra, que se jugará en el estadio sede Ciudad de México

CDMX celebración del Mundial 2026Celebración en Reforma por triunfo de México vs Corea del Sur. Foto: Reuters | Archivo

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Este 5 de julio, México enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026. La CDMX anuncia medidas especiales: acceso controlado al Ángel y pantallas en gran parte de la capital del país.

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