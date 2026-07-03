Partido México vs Inglaterra: CDMX Anuncia Acceso Controlado al Ángel de la Independencia

El Gobierno de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa hoy, 3 de julio de 2026, en relación al operativo que se implementará por el partido México vs Inglaterra, que se jugará este fin de semana en el estadio sede CDMX del Mundial, el último encuentro de la Copa del Mundo en la capital del país.

En la conferencia, autoridades de CDMX informaron que para descentralizar la concentración de personas en el Ángel de la Independencia y en el Zócalo, para el domingo habrá un total de 62 pantallas gigantes, en 56 diferentes puntos de la Ciudad de México, incluyendo los 17 festivales futboleros.

La zona con pantallas se extenderá de la Estela de Luz hasta la Avenida Hidalgo, en Paseo de la Reforma.

Se pondrán pantallas en Paseo de la Reforma, en el Monumento a la Revolución, en las inmediaciones del Zócalo, en la Alameda Central y en las alcaldías.

El operativo interinstitucional contará con 40,000 servidores públicos, de los cuales, 14,000 se desplegarán en Paseo de la Reforma.

Ángel de la Independencia, con acceso controlado y aforo limitado

Además, se fortalecerá el control de acceso en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde la zona será delimitada y se cerrará si se llena, previo al partido México vs Inglaterra.

El Gobierno de CDMX recalcó que la entrada será libre, pero con aforo limitado.

Las autoridades precisaron que el Ángel de la Independencia tendrá una capacidad máxima de 25,000 personas, es decir, 4 personas por metro cuadrado, aproximadamente.

La Glorieta del Ángel de la Independencia tendrá una zona de atención y auxilio, con presencia de paramédicos para garantizar la atención inmediata.

Cierres viales

El plan de seguridad incluye un dispositivo vial con cierres en varias calles y avenidas, en las cercanías de la zonas con mayor afluencia de personas, entre la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, rodeado por un segundo corredor externo, que se extenderá hasta las Avenidas Chapultepec e Insurgentes.

El polígono donde se concentraron el mayor número de emergencias en festejos previos, será una zona de "cero tolerancia" para vendedores ambulantes, motocicletas de reparto, autos y cualquier vehículo u objeto que obstaculice el flujo de personas de las calles Sevilla a Niza y de Londres a Río Lerma.

Ambos sentidos de la Avenida Chapultepec, de Insurgentes a Lieja, y de la Avenida Insurgentes, desde la Glorieta Insurgentes a Paseo de la Reforma, serán totalmente peatonales, para el seguro tránsito de los asistentes.

También, habrá cierres estratégicos en el servicio de Metro y Metrobús, en las estaciones cercanas a la zona prioritaria, para evitar el arribo masivo de personas.

Partido México vs Inglaterra

México se jugará el todo por el todo en el quinto partido contra Inglaterra, que se realizará el domingo, 5 de julio de 2026, en el estadio sede Ciudad de México.

México llega al encuentro de octavos de final contra Inglaterra luego de vencer a Ecuador en los 16avos y de lograr un pase perfecto en la fase de grupos, como líder del Grupo A, con 9 puntos en total.