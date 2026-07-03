Instalan Pantallas en Más Zonas de Reforma para el México vs Inglaterra: ¿Hay Cierres Viales?

Aquí te decimos dónde habrá más pantallas gigantes para el partido México vs Inglaterra, en el Paseo de la Reforma

Miles de aficionados se reúnen en el Ángel de la Independencia por partido de México
Mega socavón · Neza | Azael Valdes Narvaez
Mega socavón · Neza | Azael Valdes Narvaez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Prepárate para el México vs Inglaterra! Más pantallas en Reforma para disfrutar del partido. Conoce las ubicaciones y los cierres viales desde hoy. ¿Y si sí?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+