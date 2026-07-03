Instalan Pantallas en Más Zonas de Reforma para el México vs Inglaterra: ¿Hay Cierres Viales?

Falta poco para el partido México vs Inglaterra y la Ciudad de México (CDMX) ya se está preparando para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro, con más pantallas gigantes a lo largo de Paseo de la Reforma; aquí te decimos dónde están y si hay cierres viales desde hoy, 3 de julio de 2026.

¿Cómo llega México vs Inglaterra?

México está haciendo historia en el Mundial 2026, con el pase perfecto a octavos (8avos) de final, partido que jugará contra la selección de Inglaterra, en el estadio sede Ciudad de México.

Cabe destacar que México quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 9 puntos; además, es el único país que no recibió ningún gol en contra durante la fase de grupos.

Ahora, México se jugará el boleto a cuartos de final frente a Inglaterra, en lo que será el último partido del Mundial 2026, en nuestro país y solo queda la pregunta: ¿Y si sí?

¿Dónde están las nuevas pantallas gigantes en Reforma?

El Gobierno de la Ciudad de México empezó a instalar más pantallas en Paseo de la Reforma, para que la gente ya no se concentre solo en el Ángel de la Independencia, para ver el partido México vs Inglaterra del domingo, 5 de julio de 2026.

Ahora, habrá pantallas desde la zona de la Estela de Luz, a la altura de la Puerta de los Leones de Chapultepec.

Además, habrá pantallas en otros puntos de Reforma como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y la Torre del Caballito, así como en el Monumento a la Revolución y en el Zócalo CDMX.

Pantallas gigantes en el Ángel de la Independencia. Foto: N+

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¿Hay cierres viales en Reforma?

A partir de este viernes, por la instalación de las pantallas gigantes, un carril está cerrado en Paseo de la Reforma, desde la zona de la Estela de Luz.

Toma tus precauciones, pues solo hay paso en dos de los tres carriles de Reforma, en ambos sentidos.

Si piensas ver el partido en las pantallas gigantes de CDMX, te recomendamos asistir con cuidado y responsabilidad.

RMT