Movilidad

Obras y Reducción de Carriles en la Autopista del Sol Hoy 18 de Agosto de 2026

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Patrulla de la GN en la Autopista México-Cuernavaca.Foto: X @GN_Carreteras
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