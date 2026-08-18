Marchas HOY 18 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 18 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 1 rodada ciclista y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

En Álvaro Obregón a las 07:30 horas, jueces y magistrados en retiro marcharán del Órgano de Administración Judicial, en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn.

Con destino a la sede del Tribunal de Disciplina Judicial, en avenida Insurgentes Sur 2417, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

En Iztacalco a las 08:00 horas, aspirantes seleccionados de todos los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en el Palacio de los Deportes.