Marchas

Marcha Hoy en CDMX Afecta Reforma: Ruta y Zona con Cierres por Manifestación

Una movilización causará afectaciones en la capital; te compartimos la ruta para que consideres salir con tiempo

Marcha Paseo de la ReformaMarcha Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro
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