Marcha Hoy en CDMX Afecta Reforma: Ruta y Zona con Cierres por Manifestación

Una marcha afecta Paseo de la Reforma hoy, 17 de agosto de 2026, en caso de que pases por la zona en N+ te compartimos la ruta con cierres por la manifestación para que salgas con tiempo.

La movilización fue convocada por la organización Mi Valedor y está relacionada con la defensa de los derechos de las personas en situación de calle.

La concentración está prevista para las 10:30 horas, por lo que automovilistas, usuarios del transporte público y personas que tengan previsto desplazarse por la zona deberán considerar posibles complicaciones conforme avance el contingente.

El punto de reunión será la estación Doctores de la Línea 8 del Metro, específicamente en la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas y Lucas Alamán, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde ese sitio comenzará el recorrido de la denominada Segunda Marcha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, cuyo propósito es visibilizar las condiciones, derechos y demandas de las poblaciones callejeras.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, otro de sus objetivos es llamar la atención sobre la estigmatización social que enfrentan las personas en situación de calle, así como sobre las estructuras sociales relacionadas con este fenómeno.

El contingente partirá desde las inmediaciones de Doctores y avanzará hacia el norte de la alcaldía Cuauhtémoc.

El recorrido tendrá como punto final el Jardín de Santiago, ubicado en el cruce de avenida Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma, en la colonia Tlatelolco.

Por ello, las principales zonas que podrían registrar afectaciones son los alrededores de Eje Central Lázaro Cárdenas, Lucas Alamán, Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma, principalmente mientras los manifestantes se desplacen por las vialidades.

La marcha contempla un aforo estimado de alrededor de 90 personas. Sin embargo, las autoridades señalaron que no se descarta la incorporación de otras organizaciones sociales, por lo que el tamaño del contingente podría modificarse durante la jornada.

FBPT