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Bloqueo en la México-Querétaro Hoy 15 de Agosto 2026: Reportan Filas Kilómetricas de Autos

El cierre se dio a la altura de Jorobas, con dirección a la Ciudad de México.

Bloqueo en la autopista México-Querétaro.Filas de vehículos por bloqueo en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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