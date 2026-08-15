Bloqueo en la México-Querétaro Hoy 15 de Agosto 2026: Reportan Filas Kilómetricas de Autos

Comerciantes de restaurantes, bares y otros establecimientos del municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, bloquearon la circulación de la autopista México–Querétaro este sábado 15 de agosto 2026.

El cierre se dio a la altura de Jorobas, con dirección a la Ciudad de México.

Los manifestantes se encuentran a la altura de la plaza de cobro de Jorobas, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), que compartió la ubicación exacta del bloqueo.

A las 16:11 horas, la dependencia informó que se restableció la circulación con reducción de carriles por presencia de manifestantes.