Mapa y Trayectoria Actualizada del Huracán Lala: Así Avanza el Ciclón Rumbo a la Isla de Hawái

El huracán Lala se dirigía este sábado hacia la Isla Grande de Hawái en una trayectoria que, de confirmarse, marcaría la primera vez que un ciclón de este tipo toca tierra en la isla en 155 años. El Centro Nacional de Huracanes reportó que los vientos máximos sostenidos de Lala aumentaron a 120 km/h (75 mph), lo que lo convirtió en huracán de categoría 1.

El pronóstico indica que la pared del ojo del huracán se movería sobre o cerca del extremo sur de la Isla Grande durante la tarde de este sábado, golpeando con sus vientos más fuertes las laderas volcánicas ubicadas a miles de metros sobre el nivel del mar.