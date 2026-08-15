Sociedad

Mapa y Trayectoria Actualizada del Huracán Lala: Así Avanza el Ciclón Rumbo a la Isla de Hawái

El huracán Lala, ya de categoría 1, se dirige a la Isla Grande de Hawái con vientos de 120 km/h y amenaza con el primer impacto directo en la isla en 155 años

Mapa y Trayectoria Actualizada del Huracán Lala: Así Avanza el Ciclón Rumbo a la Isla de HawáiFoto satelital entregada por la agencia oceanográfica estadounidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Lala cerca de Hawái el 15 de agosto del 2026. Foto: AP

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