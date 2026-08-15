Programas sociales

¿Abre Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años? Secretaría Lanza Importante Aviso en Agosto

La Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer información importante respecto al registro de Mujeres con Bienestar en agosto 2026

Abre registro el apoyo Mujeres con Bienestar 18 a 59 años secretaría da anuncio en agosto 2026El apoyo de Mujeres con Bienestar va a tener actividad en agosto 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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