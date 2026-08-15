¿Abre Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años? Secretaría Lanza Importante Aviso en Agosto

Durante los últimos días múltiples programas abrieron inscripciones para personas de todas las edades y justo cuando miles esperan con ansias la apertura de un nuevo registro al apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, la Secretaría de Bienestar del Estado de México dio a conocer información importante con respecto a una supuesta nueva etapa de recepción de solicitudes en el mes de agosto 2026.

El último registro del apoyo para mujeres de 18 a 59 años ocurrió en abril pasado y fue para que las aspirantes actualizaran sus datos, aunque hubo quienes fueron llamadas para recibir su tarjeta del programa social. Para este año, las beneficiarias reciben un pago bimestral de 2,500 pesos por bimestre.

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Para salir de dudas, de momento no hay inscripciones abiertas al programa Mujeres con Bienestar 2026 en el Edomex. Lo que sí es un hecho es que constantemente la Secretaría de Bienestar del Estado de México contacta a personas en lista de espera, para que reciban su tarjeta y gocen de todos los beneficios que brinda este apoyo, además de los 2,500 pesos bimestrales.

Cabe recordar que en zonas rurales las beneficiarias tienen un límite de permanencia de hasta dos años (12 pagos), el doble que en zonas urbanas. Al cumplirse este plazo, causan baja automática para dar paso a nuevas solicitantes.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México pidió a las aspirantes no caer en fraudes o engaños, pues además de que no hay registro abierto en agosto 2026, las personas que están en lista de espera y sean contactadas, deben tener en cuenta lo siguiente:

Nadie puede garantizar tu incorporación al programa Mujeres con Bienestar a cambio de dinero, regalos o cualquier otro favor.

Realiza tus trámites únicamente por los canales oficiales y no compartas información personal con terceros.

Si alguien intenta ofrecerte un lugar en el programa a cambio de un pago, desconfía y denúncialo.

Luce muy poco probable que se abra una nueva etapa de registro al apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años en 2026, pues el objetivo de la secretaría del Edomex es darle entrada a las miles de personas que actualmente se encuentran en lista de espera.

AO