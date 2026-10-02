FGR Asegura Vehículos con Blindaje Artesanal, Cartuchos y Cargadores en Sinaloa

La Fiscalía General de la República aseguró cartuchos, cargadores y vehículos con blindaje artesanal en Sinaloa, después de ejecutarse una orden de cateo en un inmueble ubicado en Guasave.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva informaron al Ministerio Público Federal que, al realizar recorridos de vigilancia, por una denuncia ciudadana, localizaron un predio tipo bodega en la colonia Las Golondrinas, en Guasave, donde desde el exterior observaron un chaleco táctico, cargadores con cartuchos y diversos vehículos.

Ante esto, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de cateo, que fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con peritos y con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo que derivó en el aseguramiento de 10 cargadores para arma de fuego, 95 cartuchos y un chaleco balístico, así como 8 vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal y reporte de robo.

Lo asegurado, así como el predio, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, que continúa con la indagatoria correspondiente.

Con información de FGR.

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