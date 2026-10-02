Seguridad

FGR Asegura Vehículos con Blindaje Artesanal, Cartuchos y Cargadores en Sinaloa

El aseguramiento se realizó en un predio tipo bodega en la colonia Las Golondrinas, en Guasave

Instalaciones de Fiscalía General de la República.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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