Pronóstico del tiempo

Huracán Rachel Se Aleja de Costas Mexicanas; Seguirán las Lluvias en Todo el País

A pesar de que el territorio nacional estará bajo el agua, también se espera que continúe el ambiente caluroso en el noroeste, oriente y sureste mexicano

Afectaciones causadas por las lluvias en Lázaro Cárdenas, MichoacánAfectaciones causadas por las lluvias en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Facebook | pcmichoacan

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