Huracán Rachel Se Aleja de Costas Mexicanas; Seguirán las Lluvias en Todo el País

Para este viernes, el ciclón tropical Rachel continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de costas nacionales, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su circulación propiciará lluvias fuertes en Baja California Sur (sur); adicionalmente fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur (sur), Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.

Se esperan lluvias puntuales intensas en entidades de la Mesa del Norte y golfo de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en las mencionadas regiones.

También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y centro), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (sur y este) y Campeche (norte, centro y sur).

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Rachel Categoría 3 Seguirá Provocando Lluvias en Costas del Pacífico

De acuerdo con el SMN, este día se esperan precipitaciones de distintas intensidades en el territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nuevo León (norte y noreste), Tamaulipas (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, centro y sur), Coahuila (sur y este), Guerrero (norte, este y centro), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (sur y este) y Campeche (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Durango (sur), San Luis Potosí (norte y este), Michoacán (norte y este), Guanajuato (sur), Puebla (sureste), Veracruz (norte, sur y centro), Chiapas (sur y norte), Aguascalientes, Estado de México (oeste y suroeste), Yucatán (norte y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Sonora y Chihuahua.

Mientras que los termómetros alcanzarán nuevamente los 45 °C en algunos estados:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte) y Sonora (noroeste).

De 35 a 40 °C: Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo (noreste), Puebla y Morelos.

En cuanto al pronóstico en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo nublado con presencia de bruma y bancos de niebla, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias muy fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México; mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM