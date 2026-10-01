¿Trueno o Temblor? Te Explicamos Por Qué un Estruendo Puede Ser Captado como un Microsismo

No fue tu imaginación. Un trueno hizo vibrar las ventanas de tu casa. La tarde de este jueves, minutos antes de las cinco de la tarde, decenas de personas reportaron un fuerte trueno cerca del centro de la Ciudad de México.

Este trueno ocurrió casi a la misma hora que el ocurrido un día antes, el 30 de septiembre, y que fue captado por algunas estaciones sismológicas. El sonido ocurrido la tarde del miércoles fue reportado inicialmente como un microsismo por la app SkyAlert.

“Durante la tormenta del 30 de septiembre, un rayo acompañado de un fuerte estruendo coincidió con la activación de un aviso de microsismo en nuestra aplicación”, explicó la empresa en un comunicado.

Este jueves la aplicación explicó que durante un trueno se libera tanta energía que las vibraciones del aire pueden hacer retumbar los suelos. En consecuencia, sus sistemas pueden interpretar aquellas vibraciones como un microsismo:

“Un trueno intenso puede generar ondas de presión capaces de producir vibraciones en el suelo. Este fenómeno, conocido como acoplamiento sismoacústico, puede generar señales similares a las de un evento sísmico local”.

Cabe recordar que el trueno es el nombre que recibe el estruendo asociado al rayo. Cuando se producen descargas eléctricas en el cielo, el aire ionizado (es decir, cargado eléctricamente) puede alcanzar los 30 mil grados centígrados.

Aunque sea por instantes, esta temperatura es muy superior a la de la superficie del Sol, que ronda los 5 mil 500 grados. En este suceso se libera una gran y fuerte onda de choque que viaja más lento que el resplandor de los relámpagos, pero que puede hacer vibrar ventanas, pisos y paredes.

El trueno ocurrido la tarde del jueves no fue captado por estaciones sismológicas. Tampoco tuvo una duración tan amplia como el del día anterior. No obstante, sí fue reportado por su fuerte volumen. En redes sociales, no pocos usuarios dijeron estar espantados por la fuerza con la que retumbó el cielo.