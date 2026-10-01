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¿Trueno o Temblor? Te Explicamos Por Qué un Estruendo Puede Ser Captado como un Microsismo

Por segundo día consecutivo, un largo trueno hizo vibrar ventanas en la Ciudad de México

Tormenta eléctricaTrueno vuelve a hacer vibrar las ventanas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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