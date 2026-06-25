¿Puede un Rayo Provocar un Sismo? Aquí la Respuesta sobre el Gran Trueno que Cayó en CDMX

El pasado 19 de junio, cientos de personas reportaron cómo la tierra de la Ciudad de México se cimbró por un rayo, ¿cuenta como un sismo?

Tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México¿Puede un rayo provocar un sismo? Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Un rayo estremeció la CDMX, ¿fue un sismo? Descubre cómo un trueno puede generar ondas que hacen vibrar la ciudad y qué dice la ciencia al respecto.

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