¿Por Qué el Balón Hace 'Chanfle'? Universum Explica Efecto Magnus con Ciencia y Futbol

En el Museo Universum, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), se presenta la exposición "La Ciencia está en la Cancha", una experiencia interactiva que muestra que detrás de cada gol, pase y tiro libre existen principios científicos que explican lo que ocurre dentro del terreno de juego. La muestra busca responder algunas de las dudas más comunes entre millones de aficionados, como por qué un balón puede cambiar de dirección en el aire o cómo se produce el famoso "chanfle" que ha convertido muchos disparos en goles memorables.

El fenómeno que hace posible el "chanfle" y sorprende incluso a los aficionados más expertos

Uno de los mayores atractivos de la exposición es la explicación del efecto Magnus, el fenómeno físico responsable de que un balón pueda describir una trayectoria curva durante un partido. Mediante módulos interactivos, los visitantes descubren que la forma en que un jugador golpea el esférico determina la rotación que adquiere y cómo esa rotación modifica el flujo del aire a su alrededor. Como resultado, se genera una fuerza que desvía el balón mientras avanza, creando el espectacular efecto que suele dejar sin oportunidad a los porteros.

La exposición convierte este concepto científico en una experiencia sencilla de comprender mediante demostraciones prácticas que permiten observar cómo la física está presente en una de las jugadas más espectaculares del futbol. Así, un fenómeno que normalmente solo se aprecia en la cancha cobra sentido desde una perspectiva científica.

El efecto Magnus explica el famoso chanfle. Foto: Cuartoscuro.

La curadora de la exposición, Norma Corado, explica que el proyecto busca acercar la ciencia a través del deporte.

"La idea que teníamos era reconocer al futbol como un gran laboratorio de prácticas donde podemos aprender física, química, neurobiología, psicología y sobre el manejo de las emociones. Queríamos presentar el tema del futbol desde un punto de vista científico", detalla Corado.

Mucho más que un deporte: el futbol también explica física, química y hasta las emociones

Además de revelar los secretos detrás de cada disparo, la muestra demuestra que un partido de futbol reúne distintas disciplinas científicas al mismo tiempo. Los asistentes pueden conocer cómo intervienen la coordinación motriz, la percepción visual, la neurobiología y la psicología durante cada jugada, así como la influencia que tienen las emociones en el rendimiento de los jugadores.

A través de actividades diseñadas para niños, jóvenes y adultos, los visitantes experimentan de forma práctica cómo funcionan estos procesos y descubren que la ciencia está presente en prácticamente cada movimiento dentro de la cancha. La propuesta convierte conceptos complejos en experiencias accesibles para toda la familia, haciendo del aprendizaje una actividad entretenida.

La ciencia y el fútbol se unen en una exposición interactiva. Foto: Cuartoscuro

Así ha cambiado el balón de futbol desde 1930 hasta la actualidad

Otro de los espacios más llamativos de la exposición muestra la transformación que han tenido los balones de futbol a lo largo de casi un siglo. El recorrido incluye modelos utilizados desde la década de 1930 hasta los diseños más recientes, desarrollados con materiales y tecnologías que han mejorado su rendimiento, resistencia y comportamiento durante el juego.

Los visitantes pueden observar cómo han evolucionado los procesos de fabricación y entender por qué los cambios en el diseño del balón también modifican su comportamiento en el aire y sobre el terreno de juego.

Norma Corado destacó que esta parte de la muestra permite conocer algunos de los momentos más importantes en la historia del deporte: "Lo que quisimos trabajar fue que nuestro público pudiera encontrar diferentes momentos clave de la historia y evolución del balón".

Fechas, horarios y dónde visitar la exposición en la UNAM

"La Ciencia está en la Cancha" permanecerá abierta al público hasta el 4 de octubre de 2026 en el Museo Universum de la UNAM, ubicado en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

El horario de visita es de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

La exposición ofrece una alternativa para quienes buscan actividades culturales, científicas y deportivas en la capital del país, al tiempo que revela que detrás de cada jugada, cada gol y cada espectacular "chanfle" existe una explicación científica que transforma por completo la manera de entender el futbol.

Con información de Roberto Santa Cruz.