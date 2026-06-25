¿Por Qué el Balón Hace 'Chanfle'? Universum Explica Efecto Magnus con Ciencia y Futbol

Los visitantes pueden experimentar con módulos interactivos sobre física, neurobiología, psicología y evolución del balón

Universum une ciencia y fútbol en una muestra interactivaUniversum une ciencia y fútbol en una muestra interactiva. Foto: Cuartoscuro

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La exposición "La Ciencia está en la Cancha" explica el efecto Magnus y otros fenómenos científicos presentes en el futbol

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