¿Qué Pasa en el Cerebro Cuando No Puedes Parar de Reír? Nuevo Estudio Responde

Un nuevo estudio reveló que las carcajadas incontrolables es regulada por una región del cerebro distinta a la que usamos en la risa moderada

¿Qué pasa cuando no dejamos de reír?¿Qué pasa cuando no dejamos de reír? Foto: Pexels | Ilustrativa

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La risa es más que una reacción espontánea. Un nuevo estudio indica que las carcajadas incontrolables usan un circuito cerebral diferente. ¿Qué significa esto para nuestras interacciones?

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