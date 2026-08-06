Ciencia y Tecnología

Aclaran Misterio Alrededor de la Estrella Tabby, Señalada por Supuesta Estructura Extraterrestre

Desde su descubrimiento en 2015, los cambios en el brillo de la estrella Tabby dispararon las especulaciones sobre una esfera de Dyson a su alrededor; ahora un estudio resuelve el misterio

Ilustración de una esfera de Dyson alrededor de la estrella Tabby¿No era una esfera Dyson? Resuelven misterio sobre la estrella Tabby. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La estrella Tabby, famosa por su misterioso brillo, podría estar acompañada por un planeta gigante. Un estudio reciente descarta la teoría de la esfera de Dyson. ¿Qué más nos revelará el universo?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+