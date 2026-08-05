Agosto del 2026 Tendrá un Eclipse de Luna que No Volverá a Verse Hasta Nochevieja del 2028

Agosto del 2026 será el mes con más eventos astronómicos de relevancia de todo el año. Entre tantos espectáculos celestes, sobresale el eclipse lunar del 27 de agosto. Si te pierdes este evento, habrás de esperar un largo rato, pues no habrá otro eclipse así hasta el 31 de diciembre del 2028.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol.

El eclipse será visible principalmente desde América y podrá admirarse de forma parcial desde África y Europa.

Eclipse de luna llegará el 27 de agosto

Los eclipses son los reyes de los eventos astronómicos. En el pasado, los eclipses no solo han infundido asombro; también han sido capaces de detener guerras.

Heródoto cuenta en Los nueve libros de la historia que el 28 de mayo del año 585 a.C. un eclipse total de Sol detuvo una batalla entre los medos y lidios, en Asia Menor. Aterrados por el fenómeno, los ejércitos pactaron la paz cuando volvió la luz del día.

Aunque no tengan el mismo prestigio ni la misma aura mística de los eclipses solares, los eclipses de luna son un fenómeno privilegiado. Este 27 de agosto, el continente americano vivirá el último eclipse lunar de todo el 2026.

Eclipse lunar desde Mexicali. Foto: Reuters

El eclipse no será total y oficialmente no habrá una “Luna de Sangre”. Sin embargo, el satélite sí se pintará de tonos rojizos.

Un 93% del disco lunar será cubierto por la sombra de la Tierra y quedará iluminado por los rayos que filtra la atmósfera de nuestro planeta, lo que da el peculiar tono anaranjado al fenómeno.

¿Podrá verse desde México el último eclipse lunar del año?

Este eclipse de Luna podrá verse desde gran parte de América, incluido México. En Alaska, parte de Canadá y la costa oeste de Estados Unidos, el fenómeno solo podrá verse de forma parcial durante el atardecer.

El fenómeno tampoco podrá verse en todo su esplendor en algunos estados de la República. El eclipse será visible por poco rato durante el atardecer en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

No habrá otro eclipse de Luna hasta la Nochevieja del 2028. Foto: Reuters

No obstante, en el resto de México el eclipse de Luna sí podrá apreciarse en su totalidad. No hará falta tener binoculares ni telescopios.

Tampoco se necesitarán instrumentos especiales. A diferencia de los eclipses de Sol, este fenómeno se puede apreciar a simple vista sin ningún riesgo adicional para nuestros ojos.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

Pero sí será muy importante que no te pierdas la Luna la noche del 27 de agosto, porque el fenómeno no habrá de repetirse en año y medio.

El siguiente eclipse lunar llegará hasta el 31 de diciembre del 2028, en plena Nochevieja. Al menos, en ese caso la espera valdrá la pena y podremos recibir el 1 de enero del 2029 con una Luna de Sangre, roja y resplandeciente.

¿Sabías que los eclipses han servido para comprobar que la Tierra es redonda? Te explicamos en este artículo cómo los antiguos calcularon la forma de la Tierra y su circunferencia sin ningún instrumento moderno.