Ciencia y Tecnología

Agosto del 2026 Tendrá un Eclipse de Luna que No Volverá a Verse Hasta Nochevieja del 2028

Este 27 de agosto llegará el último eclipse lunar del año; no podrás ver uno hasta la Nochevieja del 2028

Eclipse lunarEclipse lunar de agosto no volverá a repetirse hasta 2028. Foto: Reuters

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Este 27 de agosto, América será testigo del último eclipse lunar del 2026. No necesitarás equipo especial para verlo, pero si te lo pierdes, tendrás que esperar hasta diciembre de 2028.

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