Colocan Veladoras Donde Fue Asesinado el Creador de Contenido César Gastélum en Culiacán

Algunas personas acudieron este miércoles al sitio donde fue asesinado el creador de contenido César Gastélum, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, para colocar veladoras en memoria del joven tras el ataque registrado la noche del martes.

Las veladoras fueron colocadas afuera del establecimiento donde el joven de 24 años se encontraba realizando una transmisión para redes sociales cuando fue atacado a balazos por sujetos armados que viajaban en una motocicleta. En el punto también permanecían algunas flores y una cruz formada sobre la tierra.

Fiscalía investiga asesinato de César Gastélum

La presencia de las veladoras llamó la atención de personas que transitaban por la zona, mientras que en redes sociales continúan las muestras de condolencias por la muerte del creador de contenido, cuyo asesinato generó reacciones entre sus seguidores.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables del ataque.

APG