Sociedad

Colocan Veladoras Donde Fue Asesinado el Creador de Contenido César Gastélum en Culiacán

Personas acudieron al sitio donde fue atacado el creador de contenido para colocar veladoras y flores en su memoria

Llevan Veladoras en Lugar Donde Fue Asesinado el Creador de Contenido César Gastélum en CuliacánLlevan Veladoras en Lugar Donde Fue Asesinado el Creador de Contenido César Gastélum en Culiacán | Foto: N+

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César Gastélum, creador de contenido, fue asesinado en Culiacán mientras transmitía en vivo. La investigación sigue abierta.

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