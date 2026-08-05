Fiscalía de Sinaloa Abre Investigación por el Asesinato de César Gastélum, Creador de Contenido

Este miércoles 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el asesinato del creador de contenido César Gastélum, en Culiacán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan al Creador de Contenido César Gastélum Durante una Transmisión en Vivo en Culiacán

La investigación se realiza sobre el delito de homicidio doloso, derivado de los hechos registrados el pasado martes 4 de agosto de 2026, en los que César, fue privado de la vida por disparos de arma de fuego sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Es de mencionar, que el personal de la Fiscalía de Sinaloa, llevó a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, incluyendo el procesamiento de la escena, el aseguramiento de indicios y demás actos de investigación. También, se informó que realizaron ya los trámites legales y periciales necesarios, para la entrega del cuerpo del creador de contenido sus familiares.

Hasta el momento, no hay registro de personas detenidas por este homicidio; sin embargo, como parte de las acciones de investigación, la Fiscalía General del Estado mantiene coordinación con las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional Sinaloa, para lograr la identificación y localización de los responsables.

Gabinete de Seguridad colabora en investigación por el asesinato de César Gastélum

A través de sus redes sociales oficiales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó que colaborará en las investigaciones con la Fiscalía de Sinaloa, en el caso del homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

Destacaron, que entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables.