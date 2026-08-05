Homicidios

Fiscalía de Sinaloa Abre Investigación por el Asesinato de César Gastélum, Creador de Contenido

Fue asesinado el creador de contenido César Gastélum, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables

Matan al creador de contenido César GastelúmLa fiscalía de Sinaloa ya se encuentra investigando el caso para esclarecer los hechos. Foto: @cesargastelum_57

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La Fiscalía de Sinaloa abre investigación por el asesinato de César Gastélum. Sin detenidos aún, se intensifican esfuerzos para identificar a los culpables.

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