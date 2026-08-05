Encuentran Cuerpos de Una Mujer y Un Hombre Muertos y Con Signos de Violencia en León

Fueron encontrados el pasado martes dos cuerpos, el de una mujer y un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición. El hallazgo se realizó en el cerro de la colonia Punta del Sol en León, Guanajuato, en la zona de Balcones de La Joya.

Personas que pasaban por el lugar vieron los cuerpos

Fueron transeúntes quienes encontraron a las víctimas entre la vegetación, por lo que llamaron a las autoridades para que confirmaran la muerte de las personas.

Al lugar llegaron personal de diversas corporaciones municipales, estatales y federales, quienes resguardaron la zona.

Foto: N+

Además, se le dio aviso de los hechos a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes llegaron para realizar las investigaciones pertinentes.

Se desconoce la identidad de las víctimas

Elementos del Servicio Médico Forense, levantó los cuerpos, para trasladarlos a un anfiteatro para realizarles la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas fallecidas, así como la mecánica de los hechos.