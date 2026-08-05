Homicidios

Encuentran Cuerpos de Una Mujer y Un Hombre Muertos y Con Signos de Violencia en León

Los cuerpos de una mujer y un hombre sin vida, fueron encontrados con signos de violencia en un cerro en la colonia Punta del Sol en León, Guanajuato.

Hallan Los Cuerpos de Una Mujer y Un Hombre Con Signos de Violencia en Punta del Sol en León.Hallan Los Cuerpos de Una Mujer y Un Hombre Con Signos de Violencia en Punta del Sol en León. Foto: N+

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Descubren cuerpos en descomposición en un cerro de Punta del Sol en Balcones de La Joya en León. Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y esclarecer los hechos.

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