Sociedad

Profepa Reporta Sanción Contra CESPT por Descargas de Aguas Residuales en Tijuana

La CESPT aseguró que sus plantas de tratamiento cumplen con la normatividad y afirmó que permanece a la espera de una notificación oficial de Profepa

Descargas de Aguas ResidualesProfepa Reporta Sanción Contra CESPT por Descargas de Aguas Residuales en Tijuana | Foto: N+

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CESPT afirma cumplir con normas tras sanción de Profepa por aguas residuales.

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