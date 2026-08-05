Profepa Reporta Sanción Contra CESPT por Descargas de Aguas Residuales en Tijuana

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la imposición de una sanción económica contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), dentro de las acciones relacionadas con descargas de aguas residuales y la protección de la cuenca del Río Tijuana.

Sin embargo, la directora de la CESPT, Mónica Vega, aseguró que hasta el momento el organismo operador no ha recibido una notificación oficial sobre dicha sanción y sostuvo que las plantas operadas por la comisión cumplen con la normatividad correspondiente.

CESPT asegura que sus plantas de tratamiento cumplen con la norma

Ante la información proporcionada por la autoridad ambiental federal, Mónica Vega señaló que permanecerá atenta a cualquier notificación de Profepa y pidió precisar cuáles serían las plantas en las que presuntamente fueron detectadas irregularidades.

La funcionaria explicó que la CESPT mantiene un monitoreo de la operación de sus plantas de tratamiento y aseguró que, durante el periodo que lleva al frente del organismo, no ha recibido alguna notificación relacionada con una sanción de este tipo.

Vega reconoció que otros organismos operadores de agua en Baja California han enfrentado procedimientos por cuestiones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales, pero reiteró que, en el caso de Tijuana, deberá esperar la comunicación formal de la autoridad ambiental.

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Profepa mantiene 35 investigaciones por descargas en Baja California

Por su parte, el delegado de Profepa en Baja California, Alfonso Orel Blancanfort, informó que permanecen abiertas alrededor de 35 investigaciones relacionadas con descargas irregulares en el estado, algunas de ellas vinculadas con organismos operadores responsables del tratamiento y disposición de aguas residuales.

Explicó que existen procedimientos relacionados tanto con las características de las descargas como con la operación sin las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental.

De acuerdo con el funcionario federal, algunos de estos procedimientos continúan en investigación, mientras que otros ya concluyeron y derivaron en la imposición de sanciones económicas.

Saneamiento del Río Tijuana mantiene seguimiento binacional

La titular de la CESPT agregó que el saneamiento del Río Tijuana y el manejo de las aguas residuales que llegan a la cuenca forman parte de los trabajos coordinados entre autoridades de México y Estados Unidos.

Señaló que se realizan reuniones de seguimiento aproximadamente cada 15 días para revisar las acciones implementadas en materia de saneamiento y atención a las descargas.

Mientras tanto, la CESPT mantiene su postura de que no ha sido notificada oficialmente de una sanción económica por parte de Profepa, por lo que estará a la espera de cualquier procedimiento que le sea comunicado formalmente.

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APG