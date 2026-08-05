Alerta de Seguridad en Michoacán: Embajada de EUA Suspende Actividades y Pide No Viajar

El gobierno de Estados Unidos de América (EUA) anunció que la Embajada y Consulados estadounidenses en México suspenden las actividades en el estado de Michoacán a partir de hoy, 5 de agosto de 2026.

Esto debido a “una amenaza contra los intereses estadounidenses”, sin embargo, no detalló más al respecto. Además, pidió a sus ciudadanos no viajar al estado, que está clasificado como zona de nivel 4.

El gobierno de EUA emitió algunas recomendaciones:

Estar atento a los medios de comunicación locales para mantenerse informados.

Mantener contacto con familiares y amigos e informar sobre su paradero y su estado a través del teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).

Llamar al 911 en caso de emergencia.

Ponerse en contacto con la Embajada de EUA en caso de necesitar ayuda.

Con información de N+

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