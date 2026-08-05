Seguridad

Alerta de Seguridad en Michoacán: Embajada de EUA Suspende Actividades y Pide No Viajar

La alerta de seguridad en Michoacán se debe a “una amenaza contra los intereses estadounidenses”, indicó el gobierno de EUA

El municipio de Aguililla, MichoacánEl municipio de Aguililla, Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Michoacán en alerta máxima: EUA detiene actividades y aconseja no viajar. ¿Qué implica esta amenaza para los intereses de EUA? Mantente al tanto con información oficial.

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