Homicidios

Capturan en el Estado de México a un Hombre Acusado de Homicidio en Tlaxcala

José Luis 'N' fue señalado de asesinar a un hombre con un arma de fuego en el estado de Tlaxcala, en compañía de sus familiares.

José Luis 'N' detenido por homicidio en TlaxcalaDetenido por homicidio en Tlaxcala. Foto: Fiscalía Tlaxcala

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Detienen a José Luis 'N' en el Edomex, acusado de un violento homicidio en Tlaxcala. La policía lo localizó tras una intensa investigación.

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