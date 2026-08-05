Capturan en el Estado de México a un Hombre Acusado de Homicidio en Tlaxcala

Elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala aprehendieron a José Luis 'N', por la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

El sujeto se encontraba en el Estado de México, donde autoridades implementaron un operativo en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado, en compañía de familiares, interceptó en Tlaxcala a un hombre y lo lesionó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

En seguimiento a este mandato judicial, la Policía de Investigación implementó trabajos de inteligencia que permitieron localizar al imputado.

El sujeto fue detenido en el municipio de Ixtapaluca y posteriormente trasladado a la entidad tlaxcalteca, donde fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Recuperan camión de carga robado tras persecución en la autopista México-Puebla

Policías de tránsito municipal de Coronango persiguieron un camión de carga reportado como robado en Xoxtla y lograron recuperarlo tras una intensa movilización sobre la autopista México-Puebla.

La acción comenzó cuando la víctima pidió apoyo a los uniformados durante un recorrido preventivo en el puente de Los Ángeles, en San Francisco Ocotlán.

El conductor señaló la unidad en circulación y los oficiales iniciaron la persecución. El sospechoso escapó a pie al ingresar al acceso del segundo piso, mientras el vehículo avanzó sin operador hasta chocar contra las barreras de contención.

La caja seca quedó bajo resguardo policial y, tras cumplir el procedimiento legal, fue entregada al dueño.

Con información de N+

MCS