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Dan Último Adiós a Veracruzana que Murió en Tlaxcala Escalando el Volcán 'La Malinche'

Alma Delia perdió la vida al sufrir una caída mientras intentaba escalar el volcán La Malinche, por lo que fue despedida en compañía de familiares y amigos en Córdoba

Familiares y amigos enterraron a alma Delia tras perder la vida en el volcán La MalincheAlma Delia fue despedida en compañía de amigos y familia. Foto: N+

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Alma Delia, originaria de Córdoba, muere al escalar La Malinche. Familiares y amigos le dieron el último adiós, recordándola como una joven alegre.

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Dan Último Adiós a Alma Delia, Veracruzana que Murió en Tlaxcala Escalando el Volcán 'La Malinche'