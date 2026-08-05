Dan Último Adiós a Veracruzana que Murió en Tlaxcala Escalando el Volcán 'La Malinche'

Este miércoles 5 de agosto, familiares y amigos, dieron el último adiós a la joven estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, identificada como Alma Delia Hernández García, de 30 años, quien perdió la vida al sufrir una caída mientras intentaba escalar el volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala.

Familiares y amigos, llegaron a la Parroquia San Rafael Arcángel ubicada en la comunidad San Rafael Calería en el municipio de Córdoba, de donde era originaria. Heidi Solís, amiga de Alma Delia, describe cómo era.

"Era una chica alegre, una chica muy alegre, siempre siempre humilde, y así, y pues algo que pues no tenemos en este momento sin palabras, sólo recordar todos los momentos que iniciamos con ella en el ciclismo que una chica alegre".

Fue el fin de semana, que Alma Delia quien estudiaba ingeniería en Gestión Empresarial subió el volcán pero tuvo una caída que terminó en fatales consecuencias. Agrupaciones e instituciones, donde estudió anteriormente y su actual universidad, externaron sus condolencias a la familia Hernández García.

¿Cómo perdió la vida Alma Delia?

Alma Delia, era una joven originaria del municipio de Córdoba, Veracruz, quien falleció tras sufrir una caída en su ascenso a la Malinche, tras perder el equilibrio cayó en la zona conocida como “El Espinazo del Diablo”, el pasado domingo 2 de agosto.

Alrededor de las 13:30 hrs, cuerpos de emergencia recibieron el llamado de auxilio, por lo que paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la joven ya había perdido la vida. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala y rescatistas especializados también llegaron a lugar del accidente.