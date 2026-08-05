Educación

Mochilas Escolares Pesadas Pueden Afectar a los Niños: Recomendaciones para el Regreso a Clases

Cargar demasiado peso en la mochila puede afectar la salud de los menores; te contamos cómo elegir la adecuada

Una niña carga una mochila escolar. Foto: CuartoscuroUna niña carga una mochila escolar. Foto: Cuartoscuro
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