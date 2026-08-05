Mujer y Hombre Comerciantes Fueron Asesinados en un Intento de Robo en Puebla: Eran Hermanos

Se registró un doble homicidio en el municipio de San Salvador Huixcolotla en Puebla la madrugada de este miércoles 5 de agosto; las víctimas eran dos hermanos comerciantes vendedores de naranja.

Un hombre de 27 años y su hermana de 22 fueron asesinados a tiros durante un supuesto presunto intento de asalto en inmediaciones de la Central de Abasto del municipio.

Mueren dos personas por ataque armado en San Salvador Huixcolotla

De acuerdo con primeros reportes, sujetos armados intentaron despojarlos de un camión cargado con fruta, pero los hermanos huyeron a bordo de un automóvil color oscuro.

Los delincuentes los persiguieron y les dieron alcance en la zona conocida como Carbones, sobre la calle posterior a la Comandancia de la Policía Municipal y Estatal.

En el lugar, el vehículo recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Dos hermanos perdieron la vida durante un robo con violencia en Puebla

Paramédicos acudieron para auxiliar a los afectados pero solo pudieron confirmar el deceso de ambos; el masculino quedó sobre la cinta asfáltica a un costado mientras que la femenina fue localizada en el asiento del copiloto.

El crimen causó indignación entre los comerciantes debido a la cercanía con la sede policial. Policías acordonaron la zona y cerraron la vialidad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáveres, así como la recolección de indicios balísticos.

Sobre los responsables nada se sabe; se dieron a fuga después del ataque armado.

Con información de N+

JAPR