Homicidios

Mujer y Hombre Comerciantes Fueron Asesinados en un Intento de Robo en Puebla: Eran Hermanos

Un hombre de 27 años y su hermana de 22 fueron asesinados a balazos cerca de la Central de Abasto de Huixcolotla.

El coche en el que escapaban recibió múltiples impactos de bala.El coche en el que escapaban recibió múltiples impactos de bala. Crédito: Regiones Puebla

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Doble homicidio en San Salvador Huixcolotla: hermanos de 27 y 22 años mueren tras ser perseguidos por delincuentes armados.

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