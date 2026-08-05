Homicidios

Capturan a Arturo 'N' tras Desaparición de su Amigo Quien Fue Hallado Sin Vida en Tlaxcala

Arturo 'N' alias "El Gallero" fue detenido en el estado de Puebla luego de localizar sin vida a un hombre en un pozo artesanal de San Pablo del Monte.

Fue detenido Arturo 'N' alias 'El Gallero' en Puebla.Fue detenido Arturo 'N' alias 'El Gallero' por desaparición de un hombre. Foto: Fiscalía de Puebla

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Arturo 'N', alias 'El Gallero', capturado tras la desaparición y muerte de su amigo en Tlaxcala. Investigan el homicidio.

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