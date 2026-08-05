Capturan a Arturo 'N' tras Desaparición de su Amigo Quien Fue Hallado Sin Vida en Tlaxcala

Fue detenido Arturo 'N' alias 'El Gallero' luego de la desaparición de un hombre, quien fue localizado sin vida luego de 13 días en un pozo artesanal de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima de de 30 años de edad salió de su hogar el 21 de julio de 2025 para reunirse con unos amigos y posteriormente vio al imputado, con quien presuntamente mantenía una relación de amistad.

Por la noche, los dos hombres se dirigieron se dirigieron a un establecimiento comercial ubicado en el barrio de San Nicolás y posteriormente se trasladaron a un domicilio donde continuaron conviviendo.

Momentos después entablaron una discusión y Arturo 'N', de ahora 28 años de edad, presuntamente despojó a la víctima de las llaves de su vehículo y lo obligó a subirse como copiloto mientras él manejaba."El Gallero" condujo la unidad y posteriormente ya no se supo del paradero de su amigo.

Los familiares del hombre perdieron comunicación con él por lo que procedieron a levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Justicia de Tlaxcala, solicitando también el apoyo para la localización de la víctima.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación y comenzaron con los operativos de búsqueda, por lo que luego de trece días lograron localizar al hombre.

Hombre fue hallado sin vida tras convivir con su amigo en Tlaxcala

Lamentablemente el cuerpo del masculino fue hallado sin vida el 3 de agosto de 2025 al interior de un pozo artesanal ubicado en la zona de Tlatelpa del barrio El Cristo perteneciente al municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

La víctima fue extraída del lugar y posteriormente fue trasladada al Servicio Médico Forense en donde le realizaron las diligencias de ley para determinar las causas de su muerte y dar con la identidad de probables responsables.

Arturo 'N' alias 'El Gallero' detenido por desaparición de persona en Tlaxcala

Derivado a estas acciones y a la recolección de testimonios, las autoridades determinaron la presunta participación de Arturo 'N' en este homicidio por lo que se solicitó la colaboración de otros estados para dar con su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Arturo N., alias “Gallero”, de 28 años de edad, quien es investigado por su probable participación en… pic.twitter.com/kNHZIV4IgK — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 5, 2026

Finalmente, este 3 de agosto de 2026 se logró la captura de Arturo 'N' alias "El Gallero" gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía de Puebla y Tlaxcala.

El imputado fue ubicado y detenido en el estado de Puebla y posteriormente trasladado al Ministerio Público de Tlaxcala en donde continuará con su proceso legal.

Con información de N+

MCS