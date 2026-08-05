Homicidios

Mueren Tres Personas Durante Ataque Armado en Colonia Espinoza Mireles en Saltillo

Tres personas murieron luego de un ataque armado en la colonia Espinoza Mireles en Saltillo.

Mueren Tres Personas Durante Ataque Armado en Colonia Espinoza Mireles en SaltilloEl hombre arribó al negocio de su expareja y disparó contra los integrantes de su familia. Foto: N+

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El presunto responsable fue detenido luego de matar a tres personas y sutraer a su hijo de tres años-

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