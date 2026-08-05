Mueren Tres Personas Durante Ataque Armado en Colonia Espinoza Mireles en Saltillo

Tres personas perdieron la vida en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo. De acuerdo con los reportes policiacos, los hechos ocurrieron la tarde del martes 4 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, cuando el presunto responsable, identificado como Chad "N", arribó al negocio de la familia de su expareja, Littzy.

Luego de una discusión, el hombre hirió con un arma de fuego a Litzy de 25 años y a su familia. Como resultado de la agresión armada, tres personas perdieron la vida.

Tras una discusión, el hombre disparó con un arma de fuego contra Littzy, de 25 años, y contra sus familiares. Como resultado de la agresión, tres personas perdieron la vida, mientras que la joven resultó lesionada.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Laura de 44 años, Laura Mora de 23 y Emmanuel Gómez de 44.

Después de la agresión, Chad "N" sustrajo a su hijo de tres años y escapó con rumbo a la frontera. Cuatro horas después del ataque, un familiar de las víctimas llegó al domicilio y encontró a Littzy herida, mientras que el resto de las personas se encontraban sin vida.

Autoridades activaron un operativo para localizar al responsable

Tras el reporte al sistema de emergencias 911 y una vez que las autoridades tomaron conocimiento del múltiple homicidio, se activó un operativo de búsqueda y se notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Alrededor de las 21:00 horas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó la detención de Chad "N" en el Puente Internacional II de Piedras Negras.

Chad "N" intentaba ingresar a Estados Unidos con el menor, quien presuntamente había sido sustraído. Según el agresor es expolicía de Texas. En el lugar, el menor fue rescatado y el presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público.