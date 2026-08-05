Captan a Hombre a Caballo Arrastrando a un Perro en la Colonia La Mesa Colorada, en Zapopan

En redes sociales fue publicado un video en el que se observa a un hombre cabalgando un caballo mientras arrastraba a un perro en la colonia La Mesa Colorada, del municipio de Zapopan, un hecho que ha generado indignación a los usuarios.

A través del video, se ve que aparentemente el perro no tiene fuerzas ni se resiste a los daños causados por la fricción con el camino de terracería. Los testigos desconocen si el animal permanecía con vida al momento de que estaba siendo arrastrado o si ya había sido agredido anteriormente hasta matarlo.

“Yo escuché, como estaba trabajando ahí dentro, escuchaba un montón de perritos. Ya ve que cuando ladra uno empiezan todos los demás y me asomé y era un señor que andaba gritando, un señor, pero no supe más”, manifestó uno de los vecinos.

Los habitantes prefirieron mantenerse en el anonimato, sin embargo, mencionaron que no es la primera vez que observan al mismo hombre y a otra personas agredir a los animales; señalaron que por el deterioro de las calles, algunos automovilistas han arrollado a los animales que deambulan por las calles.

“Pasan los carros y de todos modos sí nos han matado a varios aquí y ya pues uno los tiene que juntar y retirarlos, pero sí”, manifestó otro de los vecinos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zapopan informó a través de su enlace de comunicación que ya tienen conocimiento del hecho y las investigaciones se realizan para localizar al responsable.