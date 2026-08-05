Seguridad

Captan a Hombre a Caballo Arrastrando a un Perro en la Colonia La Mesa Colorada, en Zapopan

Fue captado un hombre cabalgando un caballo mientras arrastraba a un perro en la colonia La Mesa Colorada, en Zapopan

Perros en La Mesa ColoradaUn hombre montado en un caballo arrastró a un perro en Zapopan. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Video en redes: hombre arrastra a un perro mientras cabalga en Zapopan. Vecinos denuncian maltrato animal recurrente. Las autoridades ya investigan

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+