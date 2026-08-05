Seguridad

Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Asesinato de Vendedor de un Bazar en Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente asesinar a un vendedor de un bazar, un sujeto fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva en Hermosillo, Sonora.

Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Asesinato de Vendedor de un Bazar en Hermosillo, SonoraSujeto Vinculado a Proceso por Presunto Asesinato de Vendedor de un Bazar en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Francisco Tadeo 'N' vinculado a proceso por el asesinato de un vendedor en un bazar. La víctima, Luis Alberto 'N', fue atacada con arma blanca.

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