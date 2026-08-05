Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Asesinato de Vendedor de un Bazar en Hermosillo, Sonora

Francisco Tadeo "N", de 27 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con ventaja y robo calificado con violencia, en un bazar de Hermosillo donde un comerciante perdió la vida.



De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió el 10 de julio de 2026, cuando el imputado presuntamente ingresó al establecimiento con la intención de cometer un robo.

La víctima fue lesionada con arma blanca, además de diversos golpes que le provocaron la muerte

Al oponerse la víctima, identificada como Luis Alberto "N", recibió un ataque con un arma punzocortante en el tórax, además de diversos golpes en el rostro, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.



Las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, permitieron reunir datos de prueba para obtener una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 25 de julio en la colonia Palo Verde Indeur.

El sujeto fue sentenciado a prisión preventiva

Posteriormente, durante un cateo en un inmueble relacionado con el imputado, personal ministerial aseguró un documento oficial perteneciente a la víctima, considerado un indicio relevante para la carpeta de investigación.



La vinculación a proceso fue resuelta durante una audiencia celebrada el 30 de julio. El juez también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, así como prisión preventiva.