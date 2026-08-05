Cae Tormenta Hoy en CDMX: Alcaldías Bajo Alerta por Granizada y Afectaciones Viales por Lluvia
Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto de 2026
Escucha este artículo
Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto de 2026
Escucha este artículo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en todas las demarcaciones de la capital del país por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo.
Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto de 2026, en un periodo comprendido entre las 16:40 y las 23:00 horas.
Durante este tiempo, se prevé la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, la cual puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
La tarde de este miércoles se reportaban lluvias intensas a lo largo y ancho de la capital del país, principalmente en las siguientes zonas:
Taxqueña, donde la lluvia obstruía la visibilidad de los conductores.
Colonia del Valle, con lluvia intensa que provocaba encharcamientos y fuertes vientos que derribaron algunos árboles.
Pantitlán y zona del AICM, con lluvia fuerte que replegaba a los usuarios del transporte público.
En la imagen más reciente de radar se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, así como débiles con chubascos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
De acuerdo con las autoridades capitalinas, ante la activación de la Alerta Amarilla se recomienda a la población:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.
Por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles, se activó más tarde la Alerta Naranja en las demarcaciones:
Benito Juárez
Coyoacán
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Venustiano Carranza
AMP
Llueve fuerte en el cruce de Miramontes y Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán. En el mismo punto, una unidad del trolebús cayó a un socavón; autoridades acordonaron la zona.— NMás (@nmas) August 5, 2026
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/2Zf668dpKO
⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/IZWlLAMGle