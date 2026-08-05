Cae Tormenta Hoy en CDMX: Alcaldías Bajo Alerta por Granizada y Afectaciones Viales por Lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en todas las demarcaciones de la capital del país por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo.

Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto de 2026, en un periodo comprendido entre las 16:40 y las 23:00 horas.

Durante este tiempo, se prevé la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, la cual puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Afectaciones en CDMX por fuertes lluvias

La tarde de este miércoles se reportaban lluvias intensas a lo largo y ancho de la capital del país, principalmente en las siguientes zonas:

Taxqueña, donde la lluvia obstruía la visibilidad de los conductores.

Colonia del Valle, con lluvia intensa que provocaba encharcamientos y fuertes vientos que derribaron algunos árboles.

Los vientos y la lluvia intensa provocaron la caída de árboles. Foto: N+

Pantitlán y zona del AICM, con lluvia fuerte que replegaba a los usuarios del transporte público.

En la imagen más reciente de radar se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, así como débiles con chubascos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por tormenta?

Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, ante la activación de la Alerta Amarilla se recomienda a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

Activan Alerta Naranja por fuertes ráfagas de viento

Por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles, se activó más tarde la Alerta Naranja en las demarcaciones:

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

AMP