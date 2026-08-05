Tiempo

Cae Tormenta Hoy en CDMX: Alcaldías Bajo Alerta por Granizada y Afectaciones Viales por Lluvia

Se espera que estas condiciones prevalezcan para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto de 2026

Durante este tiempo, se prevé la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros. Foto: N+Durante este tiempo, se prevé la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+