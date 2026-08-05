Accidentes

Se Incendia Auto en el Periférico de la Juventud de Chihuahua; Realizan Cierre Temporal

Un vehículo se incendió por una presunta falla mecánica en el Periférico de la Juventud; Autoridades realizaron una cierre temporal.

Solamente se presentaron cuantiosos daños materiales.Solamente se presentaron cuantiosos daños materiales. Foto: N+

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Un vehículo en llamas causa cierre temporal en el Periférico de la Juventud, Chihuahua. Falla mecánica sería la causa. No reportan heridos.

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