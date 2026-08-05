Se Incendia Auto en el Periférico de la Juventud de Chihuahua; Realizan Cierre Temporal

Un vehículo fue consumido por el fuego la tarde de este miércoles sobre la lateral del Periférico de la Juventud, casi en el cruce con la calle de la Educación, en la ciudad de Chihuahua. El incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y generó el cierre temporal de la circulación en la zona.

De acuerdo con el reporte, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un automóvil de color gris, que se encontraba envuelto en llamas dentro de un estacionamiento.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron el incendio y comenzaron de inmediato las labores para sofocar el fuego. En cuestión de minutos lograron controlar las llamas y evitar que el siniestro se propagara a otras áreas.

Falla mecánica habría originado el incendio

Los ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, informaron que la unidad había comenzado a presentar una falla mecánica y pérdida de potencia mientras circulaban, por lo que decidieron ingresar al estacionamiento para revisar la situación.

Poco después, el automóvil comenzó a despedir humo y posteriormente se originó el incendio. Ambos descendieron de la unidad y trataron de controlar el fuego utilizando agua y un extintor, además de rescatar sus pertenencias. Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente desde el compartimento del motor hasta la cabina, provocando daños materiales de consideración.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas. La lateral del Periférico de la Juventud permaneció cerrada durante algunos minutos mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras para extinguir el incendio y asegurar el área.