Mañana Inicia la Segunda Fase SAID 2026: A Qué Hora y Cómo Solicitar Cambio de Escuela o Turno

A partir de este jueves 6 de agosto empieza la segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución para instituciones públicas del Estado de México, por eso acá te decimos a qué hora inicia el trámite escolar y cómo solicitar cambio de turno o escuela SAID 2026 para nivel preescolar, primaria y secundaria del Edomex.

Hace unos días se publicaron los resultados SAID 2026 para estudiantes de educación básica, por eso en una nota te dijimos cómo saber en qué escuela se quedó tu hijo y todo lo que debes conocer con respecto a la segunda fase de las preinscripciones, pues durante varias fechas en específico se va a poder pedir cambiar de escuela o turno.

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¿A qué hora inicia la segunda fase del SAID 2026?

De acuerdo con la actual convocatoria, la etapa para solicitar cambio de escuela o turno en preescolar, primaria o secundaria del Edomex va a dar inicio a partir de las 09:00 horas de este jueves 6 de agosto 2026. Si deseas hacer una modificación, eso va a ser posible realizarlo en las siguientes fechas:

Del 6 al 12 de agosto 2026 : Aplica para alumnas y alumnos que requieran traslado entre escuelas públicas de grados intermedios; así como para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.

Del 13 al 19 de agosto 2026 : Es para alumnas y alumnos que realizaron el trámite ordinario de preinscripción en el SAID y cuentan con folio de asignación, pero buscan un cambio de escuela.

Del 20 al 26 de agosto 2026: Aplica para el o la aspirante que no hizo trámite de preinscripción del SAID para el ingreso a primero, segundo y tercero de Preescolar; primero de Primaria; y primero de Secundaria, en escuelas públicas del Estado de México.

¿Cómo solicitar cambio de escuela o turno SAID 2026 en Edomex?

A partir de este 6 de agosto los padres de familia van a poder saber qué escuelas cuentan con lugares disponibles para solicitar un cambio de escuela o de turno matutino o vespertino. Para hacer el trámite en línea, hay que realizar lo siguiente:

Entra a la siguiente página: https://edomex.gob.mx/. Da clic en la ventana emergente de la Segunda Fase del SAID. Ten a la mano el CURP del o la aspirante, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y el nombre de la escuela pública a la que quieres hacer el cambio. Sigue al pie de la letra todo lo que te pida la plataforma.

Del 6 al 26 de agosto la plataforma de la Segunda Fase SAID va a estar disponible para que las familias hagan su cambio de escuela o turno para preescolar primaria o secundaria del Edomex, de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

AO