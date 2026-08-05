Mañana Inicia la Segunda Fase SAID 2026: A Qué Hora y Cómo Solicitar Cambio de Escuela o Turno

A partir de este jueves 6 de agosto empieza la segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución para instituciones públicas del Estado de México, por eso acá te decimos a qué hora inicia el trámite escolar y cómo solicitar cambio de turno o escuela SAID 2026 para nivel preescolar, primaria y secundaria del Edomex.
De acuerdo con la actual convocatoria, la etapa para solicitar cambio de escuela o turno en preescolar, primaria o secundaria del Edomex va a dar inicio a partir de las 09:00 horas de este jueves 6 de agosto 2026. Si deseas hacer una modificación, eso va a ser posible realizarlo en las siguientes fechas:
Del 6 al 12 de agosto 2026: Aplica para alumnas y alumnos que requieran traslado entre escuelas públicas de grados intermedios; así como para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.
Del 13 al 19 de agosto 2026: Es para alumnas y alumnos que realizaron el trámite ordinario de preinscripción en el SAID y cuentan con folio de asignación, pero buscan un cambio de escuela.
Del 20 al 26 de agosto 2026: Aplica para el o la aspirante que no hizo trámite de preinscripción del SAID para el ingreso a primero, segundo y tercero de Preescolar; primero de Primaria; y primero de Secundaria, en escuelas públicas del Estado de México.
¿Cómo solicitar cambio de escuela o turno SAID 2026 en Edomex?
A partir de este 6 de agosto los padres de familia van a poder saber qué escuelas cuentan con lugares disponibles para solicitar un cambio de escuela o de turno matutino o vespertino. Para hacer el trámite en línea, hay que realizar lo siguiente:
Da clic en la ventana emergente de la Segunda Fase del SAID.
Ten a la mano el CURP del o la aspirante, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y el nombre de la escuela pública a la que quieres hacer el cambio.
Sigue al pie de la letra todo lo que te pida la plataforma.
Del 6 al 26 de agosto la plataforma de la Segunda Fase SAID va a estar disponible para que las familias hagan su cambio de escuela o turno para preescolar primaria o secundaria del Edomex, de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.