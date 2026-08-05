Educación

Mañana Inicia la Segunda Fase SAID 2026: A Qué Hora y Cómo Solicitar Cambio de Escuela o Turno

Si deseas cambiar de escuela o de turno a tu hijo, acá te decimos cómo hacer el trámite en línea en SAID 2026 para preescolar, primaria y secundaria en el Edomex

A qué hora inicia y cómo solicitar cambio de escuela o turno SAID 2026 preescolar, primaria o secundaria en EdomexEl cambio de escuela o turno SAID 2026 en Edomex se pide por fechas ya establecidas. Foto: Cuartoscuro

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