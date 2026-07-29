Educación

¿Cuándo Salen los Resultados SAID 2026? Este Día Dicen en Qué Escuela Quedó tu Hijo

Aquí puedes ver la convocatoria SAID 2026, para que sepas los detalles de los resultados de las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria en el Edomex

Cuándo salen los resultados del SAID 2026 este día dicen en qué escuela quedó tu hijo en EdomexLos resultados de las preinscripciones SAID para preescolar, primara y secundaria 2026 salen esta semana. Foto SECTI Edomex

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