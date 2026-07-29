¿Cuándo Salen los Resultados SAID 2026? Este Día Dicen en Qué Escuela Quedó tu Hijo

Después de mucho tiempo de espera, está muy cerca el momento de saber en qué escuela quedó tu hijo de educación básica en el Estado de México, por eso acá te decimos cuándo salen los resultados de las preinscripciones SAID Edomex para preescolar, primaria y secundaria Edomex 2026. Además, te damos el link para que cheques la convocatoria.

Entre los meses de febrero y marzo se realizaron las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria 2026 en el Estado de México, por eso en una nota te dimos los pasos para saber qué escuelas estaban cerca de tu domicilio, para que pudieras hacer la solicitud de asignación de tu hijo o hija.

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¿Cuándo salen los resultados del SAID 2026?

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación informó en la convocatoria SAID que los resultados de asignación de escuela para educación básica se van a poder consultar este viernes 31 de julio 2026.

Si tienes dudas de cómo consultar los resultados SAID de preescolar, primaria o secundaria, en la página oficial edomex.gob.mx/said se va a colocar un banner par que los padres de familia puedan saber en qué escuela se quedó su hijo para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo empieza la segunda fase del SAID?

Si al momento de checar la hoja de asignación de escuela de tu hijo, desde hacer un cambio de plantel o de turno, eso va a ser posible realizarlo en la segunda fase SAID, que dará inicio del 6 y hasta el 26 de agosto 2026, de acuerdo con las siguientes fechas:

Del 6 al 12 de agosto 2026 : Aplica para alumnas y alumnos que requieran traslado entre escuelas públicas de grados intermedios; así como para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.

Del 13 al 19 de agosto 2026 : Es para alumnas y alumnos que realizaron el trámite ordinario de preinscripción en el SAID y cuentan con folio de asignación, pero buscan un cambio de escuela.

Del 20 al 26 de agosto 2026: Aplica para el o la aspirante que no hizo trámite de preinscripción del SAID para el ingreso a primero, segundo y tercero de Preescolar; primero de Primaria; y primero de Secundaria, en escuelas públicas del Estado de México.

Link de la convocatoria SAID 2026

Si deseas saber todos los detalles de la consulta de resultados para preescolar, primaria y secundaria del Edomex, acá te dejamos el link de la convocatoria SAID y de la segunda fase para solicitar el cambio de escuela o turno en 2026.

AO