Cinco Personas Fueron Asesinadas en la Carretera Temósachic-Madera; Ya Fueron Identificadas

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó la identidad de las cinco personas que fueron localizadas sin vida sobre la carretera Temósachic-Madera, quienes presentaban huellas de violencia. Entre las víctimas se encontraba una mujer y cuatro hombres.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron encontrados con golpes visibles, mientras que uno de los hombres presentaba además una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Las autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas como Dehiby A. C., de 33 años; Jorge Adrián M. D., de 18 años, y Francisco Javier D. G., de 32 años, todos originarios de la comunidad de El Largo, municipio de Madera, y trabajadores de un aserradero.

Asimismo, la Fiscalía detalló que la cuarta víctima era Germán R. E., de 40 años, quien se desempeñaba como albañil, mientras que la quinta persona fue identificada como Felipe Esgardo M. L., de 28 años, originario de La Norteña y empleado del aserradero ubicado en la comunidad de Mesa del Huracán, también en el municipio de Madera.

Fiscalía Zona Occidente concluye la identificación de las víctimas

La autoridad ministerial informó que, una vez concluidos los procedimientos periciales y de identificación, los cinco cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares para los servicios funerarios.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el multihomicidio y dar con los responsables.

Hasta el momento, la autoridad no ha dado a conocer información adicional sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.