Homicidios

Cinco Personas Fueron Asesinadas en la Carretera Temósachic-Madera; Ya Fueron Identificadas

Cinco personas fueron asesinadas en la carretera Temósachic-Madera, la Fiscalía Zona Occidente confirmó la identidad de las víctimas e informó que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Las cinco personas fueron localizadas sin vida sobre la carretera Temósachic-MaderaLas cinco personas fueron localizadas sin vida sobre la carretera Temósachic-Madera. Foto ilustrativa: N+ | Archivo

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Cinco personas fueron asesinadas en la carretera Temósachic-Madera. La Fiscalía ya identificó a las víctimas y entregó los cuerpos a sus familias. El caso sigue bajo investigación.

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