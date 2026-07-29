Encuentran Restos Humanos Dentro de una Carriola Abandonada en Calles de Ciudad Juárez

Lo que inicialmente fue reportado como una carriola abandonada en la vía pública derivó en el hallazgo de restos humanos la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

El reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron al número de emergencias 911 tras observar una carriola cubierta con una tela y abandonada sobre la vía pública, situación que les pareció inusual.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se trasladaron hasta el cruce de las calles Rivera Montecarlo y Rivera de Ojinaga, frente a una cancha de basquetbol, para verificar el reporte.

Al inspeccionar el objeto, los agentes localizaron en su interior una maleta que ocultaba en su interior el cuerpo de una persona en partes, por lo que de inmediato procedieron a acordonar la zona y solicitar la intervención de las autoridades ministeriales.

Fiscalía investiga el abandono del cuerpo en Riberas del Bravo

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para procesar la escena y realizar el levantamiento de indicios que permitan avanzar en la investigación.

Asimismo, personal de Servicios Periciales efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios correspondientes para buscar establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer quién o quiénes abandonaron el cuerpo en ese punto del fraccionamiento Riberas del Bravo.