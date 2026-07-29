Homicidios

Encuentran Restos Humanos Dentro de una Carriola Abandonada en Calles de Ciudad Juárez

El hallazgo de una carriola abandonada en calles de Riberas del Bravo movilizó a las autoridades, quienes localizaron un cuerpo oculto dentro de ella.

El reporte fue realizado por vecinos del sector tras observar una carriola abandonada sobre la vía pública.El reporte fue realizado por vecinos del sector tras observar una carriola abandonada sobre la vía pública. Foto: N+

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Vecinos de Riberas del Bravo alertan sobre una carriola abandonada. La policía descubre un cuerpo en su interior. Investigación en curso.

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