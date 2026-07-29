Homicidios

Detienen a Segundo Implicado en Homicidio de Hombre en Sector Arboleda en San Pedro, NL

El segundo detenido se habría ganado la confianza de un tránsito para detener a hombre que fue víctima de un homicidio en el sector de arboleda durante el mes de abril

Segundo detenido por homicidio en Arboleda en San PedroFélix "N" es el segundo hombre detenido y bajo investigación por homicidio en San Pedro. Foto: FGJNL

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La Fiscalía de Nuevo León detiene a Félix 'N', segundo implicado en el homicidio de Arboledas. Manipuló a un tránsito para detener a la víctima. ¿Qué más se sabe del caso?

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