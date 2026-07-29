Detienen a Segundo Implicado en Homicidio de Hombre en Sector Arboleda en San Pedro, NL

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León anunció la detención de un segundo presunto implicado en la ejecución registrada en la zona de Arboledas, en el municipio de San Pedro Garza García, el pasado 13 de abril de 2026.

El detenido fue identificado como Félix "N", quien momentos antes de la ejecución, el ahora detenido logró ganarse la confianza de un elemento de Tránsito Municipal para manipular el operativo a su favor para que se concretara la ejecución, de acuerdo con lo informado por el fiscal general Javier Flores Saldívar.

Es el que hace contacto primeramente con el policía y con el oficial de tránsito de de San Pedro, y le solicita que cuando vea ese vehículo lo detenga

Según la información, Félix "N" se aproximó al oficial para solicitarle que detuviera la marcha de una camioneta blindada en la que viajaba la víctima, argumentando engañosamente que el vehículo circulaba de manera sospechosa por la zona de Arboledas, donde se registró el ataque y homicidio.

La excusa que dan es que ese vehículo al parecer tenía algo y el policía desconocía el hecho de qué se iba a suscitar

Primer sospechoso de homicidio fue detenido en Durango

El primer sospechoso detenido por el homicidio de un hombre en el municipio de San Pedro Garza García, durante el mes de abril en este 2026, fue identificado gracias a los videos captados por las cámaras de seguridad de la zona y detenido días después del ataque en el estado de Durango.

El presunto homicida, identificado como Carlos Eugenio "N", permaneció bajo custodia en Durango después de su arresto por el delito de robo con violencia el 19 de mayo.

Con información de Ángel Giner | N+

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